В Тамбовской области продавца накажут за повторную продажу спиртного несовершеннолетнему

21 декабря в одном из продуктовых магазинов на улице Пионерской города Рассказова продавец магазина не спросила у юноши паспорт и продала бутылку спиртного. Сотрудники полиции стали свидетелями этого нарушения и начали проверку. Выяснилось, что 53-летняя женщина уже во второй раз попадается на продаже алкоголя несовершеннолетним.

- Законом предусмотрена уголовная ответственность для лиц, которые неоднократно продавали алкоголь несовершеннолетним, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Статья 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции» предусматривает штраф до 80 тысяч рублей либо исправительные работы до одного года и запрет занимать определенную должность в течение трех лет.