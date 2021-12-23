Улицу Коммунальную в Тамбове украшают необычные елки

Необычные арт-объекты украсили "Старый Арбат" Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Улицу Коммунальную в Тамбове украшают необычные арт-объекты, которые сделали для конкурса на лучшее новогоднее оформление Тамбова. Прием заявок на участие в нем подходит к своему завершению, и в ближайшее время жюри приступит к смотру и оценке представленных работ.

- Сейчас здесь установили шесть работ, в ближайшее время появится еще несколько. Свою елочку выставили высшее учебное заведение, магазины, расположенные на улице Коммунальной, городские сообщества,- рассказала главный архитектор Тамбова Яна Ломко.- Специальных требований к внешнему виду мы не предъявляем, главное, чтобы композиция соответствовала новогодней тематике. Для нас самих предстоящий вид экспозиции является сюрпризом.

Впервые в этом году в новогоднем украшении города посоревнуются пассажирские автобусы и троллейбусы. Для них в конкурсе выделена отдельная номинация. От представителей перевозчиков уже начинают поступать заявки. Итоги смотра-конкурса подведут 30 декабря, а церемония награждения состоится уже в начале следующего года.