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Происшествия23 декабря 2021 12:01

Жителя Тамбовщины осудили за повторное управление мотоциклом в пьяном виде

Мужчину приговорили к обязательным работам
Ксения АЛЕШИНА
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В Бондарском районе суд вынес приговор 32-летнему местному жителю. Его признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Как установило следствие, в июле 2021 года подсудимый, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и лишенным водительских прав, вновь сел за руль мотоцикла в нетрезвом виде. При этом он перевозил женщину и маленького ребенка.

- Суд назначил мужчине наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев, - сообщает старший помощник прокурора Тамбовской области по взаимодействию со СМИ Ирина Сморокова.