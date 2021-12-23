Жителя Тамбовщины осудили за повторное управление мотоциклом в пьяном виде

В Бондарском районе суд вынес приговор 32-летнему местному жителю. Его признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Как установило следствие, в июле 2021 года подсудимый, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и лишенным водительских прав, вновь сел за руль мотоцикла в нетрезвом виде. При этом он перевозил женщину и маленького ребенка.

- Суд назначил мужчине наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев, - сообщает старший помощник прокурора Тамбовской области по взаимодействию со СМИ Ирина Сморокова.