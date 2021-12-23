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Общество23 декабря 2021 11:05

В Мичуринске зальют пять катков

Они расположатся в различных микрорайонах города
Ксения АЛЕШИНА
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В Мичуринске этой зимой будут т организованы 5 катков в различных микрорайонах города. В настоящее время заливаются катки на площадке ул. Автозаводской в районе дома № 3А, на Рабочем поселке в сквере «Березовая Роща», в микрорайоне Кочетовка-5 и на площади И.В. Мичурина. Кроме того, стартуют работы на стадионе «Локомотив».

- Активное участие в подготовке площадок принимают волонтеры спортивного направления Мичуринского волонтерского корпуса, депутаты, активисты наукограда и специалисты администрации города, - сообщили в пресс-службе администрации города Мичуринска.

Заливку катков планируют завершить как можно раньше, с учетом погодных условий, чтобы в праздничные дни ледовые площадки смогли принять любителей активного отдыха.