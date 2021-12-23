Тамбовчанин пробрался в дом к спящей пенсионерке и украл почти 200 тысяч рублей

С сообщением о краже 195 тысяч рублей в дежурную часть ОМВД России «Рассказовский» обратилась родственница 90-летней пенсионерки, проживающей в частном доме на улице Дубовой Рассказова. Сотрудникам полиции пенсионерка рассказала о том, что утром ее разбудила родственница, которая приходит ее навещать и обратила ее внимание на беспорядок в комнате: дверцы шкафа были открыты, ящики комода выдвинуты, все вещи валялись на полу. На своем обычном месте – под бельем в комоде – не оказалось 195 тысяч рублей.

Личность предполагаемого вора вскоре установили. Им оказался нигде не работающий 28-летний житель Тамбова. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что об одинокой женщине, которая хранит сбережения дома, он узнал от своей девушки – бывшего соцработника в Рассказово. Она же рассказала парню, что на ночь бабушка никогда не закрывает дверь. Мужчина решил воспользоваться этим и обворовать пенсионерку. Ночью он пробрался к ней в дом, нашел в комоде деньги, забрал их и ушел.

- В настоящее время в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст.158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Часть похищенного – 164 тысячи рублей удалось изъять, остальные вор успел потратить.