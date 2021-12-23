В Тамбовской области водитель «Приоры» зацепил обочину, врезался в ограждение и столкнулся с фурой

Приора врезалась во встречную фуру Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием легкового авто и большегрузной фуры произошла 22 декабря в 9 часов 50 минут на 77 километре автодороги «Тамбов-Пенза» Кирсановского района. 23-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Приора», при обгоне выехал на встречную полосу, зацепил левую по ходу движения обочину и врезался в металлическое дорожное ограждение, после чего отлетел в движущуюся навстречу фуру «ДАФ 954XF430» в составе полуприцепа «Шмитц SK024» под управлением 50-летнего мужчины.

- В результате аварии травмы получил водитель «Лада Приора», на автомобиле скорой медицинской помощи мужчину доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.