Коронавирус в Тамбове, последние новости на 23 декабря: за сутки заболели 204 человека

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 23 декабря, 59481 человек. 55809 заболевших выздоровели, 1632 тамбовчанина умерли, 10 из них за последние сутки. 23 декабря зафиксировали 204 новых случая, это на 6 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 87 мужчин и 104 женщины в возрасте от 18 до 86 лет, а также 13 детей от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 710 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.