Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров встретился с председателем Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Наталией Цайтлер

Фото предоставлено пресс-службой администрации Тамбовской области.

Максим Егоров, врио главы администрации Тамбовской области:

«Технологии стремительно вошли в нашу жизнь, и ими нужно пользоваться. Активно внедрять во все сферы, делая их максимально удобными, эффективными и функциональными. То же самое касается и сферы здравоохранения. Мы будем развивать сотрудничество со Сбером по внедрению различных цифровых сервисов, благодаря которым различные услуги становятся доступнее и в конечном счете жизнь людей становится лучше».

Ключевыми совместными проектами в этом году стали решения Сбера для цифровизации региональной отрасли здравоохранения. Благодаря синергии администрации региона и крупного бизнеса реализован масштабный проект внедрения телемедицинской платформы СберЗдоровье, к которому сегодня подключено 168 врачей из 10 медучреждений в 5 муниципалитетах.

В Тамбовском областном клиническом онкодиспансере успешно внедрена и используется модель на основе искусственного интеллекта по детекции патологии легких для диагностики пневмонии, в т.ч. COVID-19.

В декабре Сбер также начал внедрять сервис «Мониторинг COVID» на базе Городской Клинической больницы №4 Тамбова. Он предполагает использование телемедицинской платформы СберЗдоровье и голосового робота «Ксения», который осуществляет дистанционный опрос пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ) и COVID-19. Данные направляются в «Дневник здоровья» пациента. В случае выявления отклонений от нормы, врачи телемедицины связываются с клиентом через приложение или по телефону для оперативного реагирования. Применение сервиса позволяет значительно снизить нагрузку на региональных специалистов и способствует устранению кадрового дефицита.

Наталия Цайтлер, председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«Сбер готов предложить ряд продуктов для отрасли здравоохранения и активно развивает новые форматы оказания медицинской помощи и цифрового подхода для обеспечения здорового образа жизни. Мы уверены, что успешная реализация этих и других проектов в Тамбовской области существенно повысит общий уровень цифровизации отрасли, а также качество предоставления медицинских услуг населению».

Банк принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности своего коллектива и клиентов. Общий уровень вакцинации специалистов Тамбовского отделения банка превысил 93%. В настоящее время в банке уже запущен процесс ревакцинации сотрудников.

В ходе встречи стороны также обсудили взаимодействие по реализации совместных проектов в сфере образования, модернизации системы общественного транспорта, а также развития банковских сервисов для населения и бизнеса.

Благодаря безналичным решениям банка сегодня на более чем 1 100 бортах пассажирского транспорта доступна оплата с помощью банковской карты. Эта возможность также реализована при расчетах за оформление услуг во всей филиальной сети МФЦ и платежах за питание школьников в общеобразовательных учреждениях.

Сбер остается основным финансовым институтом, поддерживающим региональный бизнес. С начала года объем выданных средств составил 28 млрд рублей, из которых 14 млрд пришлось на проекты сферы АПК. Цифровые решения активно используют около 4,3 тыс. корпоративных клиентов.