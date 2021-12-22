В Тамбовской области вынесли приговор водителю, который пьяным сбил двух детей

В момент аварии водитель был пьян и превысил скорость Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Тамбовской области вынесли приговора 30-летнему жителю Кирсановского района, которого признали виновным в совершении преступления по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения).

Следствием и судом установлено, что вечером 9 сентября этого года мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2114 в состоянии алкогольного опьянения, около дома № 36 по улице Зеленой поселка Садовый Кирсановского района, превысив разрешенную скорость движения в населенном пункте, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, а затем на обочину, где совершил наезд на двух школьниц. От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм 11-летняя девочка скончалась на месте происшествия. В результате ДТП тяжкие телесные повреждения получил и 51-летний отец фигуранта, который находился с ним в автомобиле. 13-летнюю подругу погибшей девочки сразу госпитализировали в детскую областную больницу, где врачи диагностировали у нее ушибы.

- По ходатайству следствия фигуранту на период следствия судом избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Приговором суда ему назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком 6 лет 6 месяцев. Судом также удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны о взыскании с виновника ДТП одного миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.