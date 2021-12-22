Сбер предложил новый сервис займов для друзей с напоминанием о долге

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В мобильном приложении СберБанк Онлайн появился новый сервис, который поможет клиентам выстраивать комфортные отношения с теми, кто заимствует деньги. Пользователю больше не понадобится напоминать знакомым и друзьям, кто и сколько ему должен. Это сделают уведомления от СберБанк Онлайн.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно создать Диалог в приложении и выбрать чат с человеком, которому планируется перевод денег, нажать на «+» и выбрать новую категорию «Дать в долг». Затем необходимо указать сумму и дату возврата. После перевода получателю придет push-уведомление, а в чате появится возможность отслеживать возврат денежных средств.

Когда приблизится дата возврата денег, собеседник получит push-уведомление с напоминанием, что через несколько дней нужно будет вернуть финансовые средства. Все расчеты пользователь производит полностью самостоятельно — приложение не списывает деньги со счета, а только деликатно напоминает человеку, что пора бы вернуть одолженную сумму.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО СберБанк:

«Мы заботимся о своих клиентах и делаем все возможное, чтобы продукты были максимально удобными и полезными. Наш новый сервис «Дать в долг» не просто помогает не забыть об одолженных деньгах. Благодаря ему стало намного проще переводить знакомым финансовые средства и вовремя получить свои деньги обратно».