На севере Тамбова заливают каток

Этой зимой в Тамбове будет функционировать 17 городских катков, включая новые многофункциональные спортивные площадки. На одной из них, по улице Мичуринскаой 197в, специалисты предприятия «Спецтехуниверсал» продолжают создавать ледяное покрытие.

Каток считается готовым, когда на нем наморожено минимум 10 слоев льда. В ближайшие выходные таких в областном центре будут три. Это катки в парке «Дружба», по улицам Цветочная 10 и Рылеева 100. На остальные площадки специалисты убедительно просят горожан пока не выходить, т.к лед еще сырой и могут остаться неровности.

- Поэтому лучше подождать, когда совсем лед схватывается и следующий слой идет, тогда он получается ровным. А за счет того, что остаются следы, а еще могут снежками сюда побросать, получаются опять неровности, нам приходится выравнивать, - сказала Алла Порошина, начальник участка МБУ «Спецтехуниверсал».