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Общество22 декабря 2021 14:29

Тамбовчане могут сдать электролом

Отслужившую технику 24 декабря примут в двух пунктах
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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24 декабря с 10.00 до 13.00 в рамках экологической акции «Оставь ненужное в старом году!» в областном центре организуют 2 точки сбора электронного и электрического лома от жителей Тамбовщины. Отработавшие свой срок системные блоки, мониторы, принтеры, телевизоры, телефоны можно будет бесплатно сдать у корпуса ТГТУ по адресу: ул. Мичуринская, 112, а также у ТГУ имени Г.Р. Державина по адресу: Комсомольская площадь, 5.

- Весь электролом отправится в переработку на специализированное предприятие, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.