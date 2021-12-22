Тамбовчане могут сдать электролом

24 декабря с 10.00 до 13.00 в рамках экологической акции «Оставь ненужное в старом году!» в областном центре организуют 2 точки сбора электронного и электрического лома от жителей Тамбовщины. Отработавшие свой срок системные блоки, мониторы, принтеры, телевизоры, телефоны можно будет бесплатно сдать у корпуса ТГТУ по адресу: ул. Мичуринская, 112, а также у ТГУ имени Г.Р. Державина по адресу: Комсомольская площадь, 5.

- Весь электролом отправится в переработку на специализированное предприятие, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.