Впервые на Тамбовщине состоится новогодний «Забег обещаний»

Тамбовская область впервые в этом году присоединится к популярной Всероссийской новогодней акции «Забег обещаний». Регистрация участников уже началась.

- Этот забег проходит в первый день Нового года. Тысячи людей по всей стране пишут на своих стартовых номерах желания и цели и пробегают символическую дистанцию. В новом году это 2022 метра. Пробежать столько под силу как спортсмену, так и человеку без серьезной физической подготовки, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

В забеге не имеют значения скорость и время преодоления дистанции. Главное – получить хорошие эмоции и заряд мотивации на новый год, которые помогут мечтам осуществиться.

Место старта – площадь Музыки. Выдача номеров участникам начнется 1 января в 11 часов, сам забег – в 12:00. Для участия необходимо зарегистрироваться здесь.