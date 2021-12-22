В картинной галерее Тамбова откроется ежегодная выставка «Свет Рождественской звезды»

На выставке свои рабоыт представят ученики и преподаватели детской художественной школы № 2 прикладного и декоративного искусства им. В.Д.Поленова Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбовской областной картинной галерее 23декабря состоится открытие традиционной выставки учащихся и преподавателей детской художественной школы № 2 прикладного и декоративного искусства имени В.Д.Поленова «Свет Рождественской звезды».

- Каждый год выставка проходит под общей темой, характеризующей настроение, переданное в творческих работах юных художников. В этом году экспозиция называется «Симфония белого цвета», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Традиционно на выставке свои работы представят учащиеся академического отделения и всех отделений декоративно-прикладного искусства. Посетители картинной галереи смогут увидеть более 100 произведений. Работы выполнены в технике резьбы и ковроткачества, батика и росписи по дереву, керамики, иконописи, дизайна, моделирования. Кроме того, самые маленькие ученики художественной школы также представят свои работы.

В своих произведениях ребята постарались запечатлеть образы русской зимы, передать праздничное настроение и ожидание рождественского чуда. Также в галерее будет работать выставка книг, посвященных рождественской тематике.

Выставка будет работать в картинной галерее до конца января.