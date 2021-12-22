В Тамбове жители 8 улиц на время останутся без электричества

По информации АО «ОРЭС-Тамбов», 23 декабря в областном центре временно отключат электроэнергию на восьми улицах. В связи с проведением ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ света не будет с 9.00 до 13.00 по следующим адресам:

- ул. Астраханская, д. 45-93;

- ул. Уральская, д. 82-100;

- ул. Самарская, д. 1-18;

- ул. Докучаева, д. 6-8;

- ул. Гастелло, д. 10-20;

- ул. Ерофеевская, д. 24-36;

- ул. Петропавловская, д. 24-50;

- ул. Лесная, д. 16-36.

Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит горожанам свои извинения за доставленные неудобства.