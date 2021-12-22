Тамбовчанам досрочно выплатят декабрьские пособия на детей

В Тамбовской области досрочно выплатят декабрьские пособия на детей, которые должны были перечислить с 1 по 15 января. Из-за новогодних праздников и выходных выплаты произведут заранее. Тамбовчане получат пособия по уходу за ребенком до полутора лет за декабрь до Нового года.

Как сообщает региональное отделение ФСС, последний в 2021 году «транш» составит 38,6 млн. рублей. Адресатами станут 4165 мам и пап.

В 2021 год получателями пособий по уходу за ребенком до полутора лет стали 7339 тамбовчан, в том числе 3107 человек - за первого ребенка, 4232 - за второго и последующих.

Пособия за январь будут выплачены в обычные сроки с 1 по 15 февраля 2022 года.

- Оформить данное пособие может не только мама или папа ребенка, но и другой родственник, непосредственно занимающийся уходом за малышом, - напоминают в пресс-службе администрации Тамбовской области. - При этом у него по месту работы должен быть заключен трудовой договор, на основании которого работодатель начисляет страховые взносы пор обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.