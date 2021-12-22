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Происшествия22 декабря 2021 8:20

Тамбовчанку на трассе насмерть сбила машина

Девушка переходила дорогу в неположенном месте
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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23-летняя девушка погибла на месте ДТП

23-летняя девушка погибла на месте ДТП

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария со смертельным исходом произошла 21 декабря около 3 часов ночи на 406 километре автодороги Р-22 «Каспий», проходящей по территории Никифоровского района. 46-летний водитель автомобиля «Луидор 3009Z6» сбил 23-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть в неположенном месте.

- В результате ДТП от полученных травм пешеход скончалась на месте происшествия, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.