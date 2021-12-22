В Тамбове проходит губернаторская елка

В Тамбовском драматическом театре сегодня проходит Елка главы администрации области. В главном новогоднем представлении участвуют более 800 детей со всего региона. В связи с антикоронавирусными мерами и требованиями по заполняемости праздник разделен на три этапа: в 10:00, в 13:30 и в 17:00.

Приглашение на ёлку – заслуженный подарок к Новому году для ребят, достигших особых успехов в учебе, спорте, творчестве, общественной жизни, а также для детей из малообеспеченных, многодетных семей и сирот.

Ребят ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, интерактивное театрализованное представление и новогодний спектакль. Творческие номера представят не только профессиональные актеры, но и юные таланты.

- После завершения праздника все дети получат новогодние сладкие подарки, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.