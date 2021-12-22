В Тамбовской области воронежца осудили за попытку подкупить сотрудника службы безопасности крупной торговой сети

На Тамбовщине суд вынес приговор 41-летнему жителю Воронежской области. Его признали виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 204 УК РФ «Покушение на коммерческий подкуп».

Как установлено следствием и судом, мужчина узнал от сотрудника службы безопасности крупной торговой сети, что при перевозке продукции водителем грузового транспорта, принадлежащего его отцу, выявлена крупная недостача. Для решения данного вопроса воронежец приехал в Тамбовскую область.

Осознавая, что данная ситуация может закончиться внесением автомобиля, на котором осуществлялась доставка товара, в черный список на интернет-портале грузоперевозок и прекращением дальнейшего сотрудничества, мужчина во время встречи с представителем службы безопасности торговой сети передал сверток с деньгами в размере 50 тысяч рублей за «мирное» урегулирование вопроса, связанного с недостачей товара.

- Однако довести преступный умысел до конца он не смог, так как сотрудник службы безопасности от незаконного денежного вознаграждения отказался и сообщил о данном факте в правоохранительные органы, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.

Суд приговорил воронежца к штарфу в размере в размере 150 тысяч рублей. Деньги, предназначавшиеся в качестве коммерческого подкупа, после вступления приговора суда в законную силу, будут конфискованы и обращены в собственность государства.