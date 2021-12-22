На Тамбовщине с 27 декабря начнутся каникулы у школьников

По поручению врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова для всех школьников региона единые новогодние каникулы начнутся раньше времени — с 27 декабря 2021 года и продлятся до 9 января 2022 года, после чего ребята вернутся в школы и продолжат обучение.

- Для младших школьников по запросу родителей будут работать группы продленного дня. Также с 27 декабря каникулы будут объявлены в учреждениях дополнительного образования детей, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

При этом детские сады, университеты и колледжи продолжат работу в штатном режиме. У студентов впереди сессия, а затем – плановые зимние каникулы.