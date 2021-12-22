В Тамбовской области усилят контроль за владельцами снегоходов

В Тамбовской области ужесточат контроль за эксплуатацией снегоходов, квадроциклов, болотоходов и других видов внедорожной мототехники. С 23 декабря будут проводиться профилактические рейды, в ходе которых особое внимание уделят соблюдению правил регистрации и проведения технического осмотра, а так же наличию допуска у владельцев к управлению внедорожными транспортными средствами.

Данный вид транспорта становится все более популярным и доступным. Однако зачастую участники дорожного движения не осознают всю степень опасности такой техники и относятся к снегоходам и квадроциклам как к дорогой игрушке, отмечают в управлении Гостехнадзора Тамбовской области.

- Снегоходы, квадроциклы, мотосани и снегоболотоходы это полноценные транспортные средства, требующее не только регистрации, но и особой категории водительских прав. Документом на право управления внедорожным мототранспортным средством является удостоверение тракториста-машиниста с открытой категорией «А-I». Это транспортное средство, а значит источник повышенной опасности. Для управления такой техникой необходима специальная подготовка и определенные навыки, - говорится в сообщении ведомства.

За нарушения правил эксплуатации и дорожного движения водитель снегохода несет такую же ответственность, как и водитель автомобиля. Любителей зимнего экстрима могут привлечь к административной ответственности сотрудники Гостехнадзора, ГИБДД и участковые уполномоченные полиции. Среди наиболее распространенных нарушений: управление снегоходом без права управления ТС соответствующей категории, управление незарегистрированным транспортным средством.

За эксплуатацию незарегистрированной техники или без документов грозит штраф в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей.

За эксплуатацию машин с техническими неисправностями - штраф от 500 рублей до 1 тысячи рублей или лишение прав на срок от трех до шести месяцев.

Управление Гостехнадзора области призывает любителей экстремальных прогулок соблюдать нормы действующего законодательства и требования безопасности. По всем вопросам можно обращаться по телефонам: 78-26-95, 78-26-94 или в районные подразделения, адреса которых есть на официальном сайте Управления Гостехнадзора области.