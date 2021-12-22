Коронавирус в Тамбове, последние новости на 22 декабря: за сутки заболели 198 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 22 декабря, 59277 человека. 55611 заболевших выздоровели, 1622 тамбовчанина умерли, 7 из них за последние сутки. 22 декабря зафиксировали 198 новых случая, это на 5 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 74 мужчины и 106 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, а также 18 детей от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 709 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.