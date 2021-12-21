Тамбовчанин расплатился с долгом, увидев, как его авто грузят на эвакуатор

В отделении судебных приставов по Первомайскому и Староюрьевскому районам находилось исполнительное производство на общую сумму 109 тысяч рублей. 44-летний мужчина не оплачивал несколько административных штрафов по линии ГИБДД, имел налоговую задолженность в размере 19 тысяч рублей, а также 77 тысяч рублей долга перед местным предпринимателем.

Судебный пристав установил, что у должника есть автомобиль Peugeot 307 и наложил на него арест.

- Во время исполнительных действий должник скрывался в доме и только при погрузке автотранспортного средства на прибывший эвакуатор он осознал всю серьезность ситуации, - рассказали в пресс-службе УФССП по Тамбовской области. - Мужчина сразу отправился в банк и погасил задолженность в полном объеме, после чего предоставил судебному приставу документы, подтверждающие факт оплаты. После этого арест с автомобиля был снят, а имущество возвращено владельцу. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.