Новогодние концерты в Тамбове: афиша, билеты расписание

Тамбовчан ждут в театрах

Тамбовчан ждет череда праздничных выходных и в преддверии их наступления учреждения культуры региона подготовили для нас праздничные выступления и концерты. Тамбовский драматический театр с 21 по 26 декабря приглашает детей на спектакль «Дерзкий побег снегурочки». Начало сеансов в 100 и 13 часов. С 27 по 30 декабря маленьким зрителям представят постановку «Операция «Космос». Начало в 18.30. В театре кукол с 25 по 31 декабря можно увидеть спектаклю «Серебряное копытце». Начало в 10.30, 12.30 и 14.30. А 25, 26, 29 и 31 декабря зрителей ждут на спектакль «Новогодний переполох». Начало в 10.00, 11.30, 13.00. В тамбовском молодежном театре 24, 25 и 26 декабря для детей покажут «Госпожу Метелицу». Начало спектаклей в 13 часов. Взрослым зрителям с 26 декабря предлагают посмотреть «Ночь перед Рождеством». Начало в 18.30.