На Тамбовщине обворовали пукнт выдачи заказов Wildberries

В Моршанске полицейские раскрыли кражу, произошедшую в августе этого года. На улице Интернациональной из пункта выдачи товаров интернет-магазина Wildberries неизвестный, уличив момент, украл стола спортивную сумку и рюкзак, не расплатившись.

- Полицейские выезжали на место и опросили персонал. Запись с камеры видеонаблюдения была изъята и просмотрена, по ней составили описание злоумышленника, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В ходе розыска стражи порядка нашли злоумышленника по полученным приметам. Им оказался 35-летний житель улицы Ленина. В отделе полиции злоумышленник дал признательные показания. У него изъяли спортивную сумку, а вот рюкзак мужчина успел продать. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража».