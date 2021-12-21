Тамбовчане могут пожаловаться на незаконную вырубку новогодних деревьев

В преддверии новогодних праздников в диспетчерском пункте управления лесами Тамбовской области организована работа «горячей линии» по приему сигналов о фактах незаконной заготовки хвойных деревьев.

- Свидетелям нарушения лесного законодательства нужно сообщить об этом по телефону: 8 (4752) 72-00-14 или 8-800-100-94-00; 01 (с мобильного – 001), - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Перед Новым годом лесоводы усилили работу по охране сосен и елей от незаконных рубок. Лесные инспекторы совместно с представителями правоохранительных органов ведут патрулирование лесов по разработанным маршрутам.

В местах вероятной вырубки хвойных деревьев установлены специальные контрольные посты и организовано видеонаблюдение, в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов. Особое внимание лесоводы уделяют охране зеленых зон вблизи муниципальных образований.

По информации регионального управления лесами, гражданин, незаконно срубивший сосну или ель, будет оштрафован на 6 451 рубль за каждое дерево. Напомним, что уголовная ответственность за незаконную рубку наступает, если причинен ущерб свыше 5 тысяч рублей.