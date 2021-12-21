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Происшествия21 декабря 2021 13:35

Тамбовчанин за рулем «Лада Ларгус» потерял управление и опрокинулся в кювет

В ДТП пострадали водитель и пассажир
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Иномарка потеряла управление и опрокинулась

Иномарка потеряла управление и опрокинулась

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы двое мужчин, произошла 20 декабря в 3 часа 30 минут на 80 километре автодороги «Тамбов-Пенза», проходящей по территории Кирсановского района. 53-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Ларгус», выскочил с дороги в правый по ходу движения кювет, после чего его машина опрокинулась.

- В результате ДТП повреждения получили водитель и его 27-летний пассажир, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой медицинской помощи мужчин доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.