В Тамбове под колеса машины попала 71-летняя женщина

Пожилую женщину госпитализировали Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала пожилая женщина, произошла 20 декабря в 20 часов в районе дома №40 по улице Авиационной города Тамбова. 38-летний мужчина, управляя автомобилем «Фольксваген поло», наехал на 71-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте.

- В результате ДТП пешеход получила травм, на автомобиле скорой медицинской помощи пенсионерку доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.