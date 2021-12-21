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Происшествия21 декабря 2021 10:40

В Тамбове под колеса машины попала 71-летняя женщина

Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Пожилую женщину госпитализировали

Пожилую женщину госпитализировали

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала пожилая женщина, произошла 20 декабря в 20 часов в районе дома №40 по улице Авиационной города Тамбова. 38-летний мужчина, управляя автомобилем «Фольксваген поло», наехал на 71-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте.

- В результате ДТП пешеход получила травм, на автомобиле скорой медицинской помощи пенсионерку доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.