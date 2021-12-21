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Происшествия21 декабря 2021 12:29

В Тамбовской области нерадивую мать осудили за неуплату алиментов 3-летней дочери

Женщина задолжала своему ребенку более 150 тысяч рублей
Ксения АЛЕШИНА
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Приговором Кирсановского районного суда за совершение преступления по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата алиментов» осуждена 38-летняя местная жительница.

Установлено, в 2020 году мать, ранее судимая и ограниченная в родительских правах, по решению суда была обязана выплачивать алименты на содержание малолетней дочери в размере ¼ части всех видов заработка ежемесячно.

Однако женщина не оказывала материальной помощи своей трехлетней дочке, в результате чего образовался долг более чем в 150 тысяч рублей.

- С учетом позицию государственного обвинителя, суд признал злоумышленницу виновной, назначил ей наказание в виде 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, - сообщила старший помощник прокурора Тамбовской области по взаимодействию со СМИ Ирина Сморокова.