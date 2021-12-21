Тамбовчанина осудили за повреждение автомобиля, принадлежащего отцу его экс-сожительницы

В Сосновском районе суд вынес приговор в отношении 31-летнего ранее судимого жителя. Его признали виновным в совершении преступления по ч.1 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба».

Установлено, что обвиняемый после ссоры с бывшей сожительницей решил ей «насолить». Мужчина взял две пластиковые бутылки, наполненные электролитом, и вылил жидкость в двигатель машины, которая принадлежала отцу женщины. В результате этого двигатель, стоимостью 19 тысяч рублей, пришел в негодность.

- С учетом мнения государственного обвинителя мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев условно с испытательным сроком 6 месяцев, - прокомментировала старший помощник прокурора Тамбовской области по взаимодействию со СМИ Ирина Сморокова.