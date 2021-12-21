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Происшествия21 декабря 2021 11:41

Тамбовские росгвардейцы задержали пьяного водителя, который чуть не сбил людей на пешеходном переходе

Ранее мужчина уже был лишен водительских прав за подобное нарушение
Ксения АЛЕШИНА
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Нетрезвый мужчина ле легковушке выехал на встречную полосу

Нетрезвый мужчина ле легковушке выехал на встречную полосу

На Тамбовщине сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии г. Рассказово задержали водителя, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Находясь на маршруте патрулирования в районе улицы 8 Марта, росгвардейцы обратили внимание на автомобиль «Лада», водитель которого грубо нарушал ПДД. На перекрестке улиц мужчина выехал на встрчеку и едва не сбил людей на пешеходном переходе, после чего попытался скрыться.

- Росгвардейцы незамедлительно приняли меры для остановки правонарушителя и блокировали транспортное средство. Для дальнейшего разбирательства водитель был передан сотрудникам ГИБДД, - сообщает управление Росгвардии.

Водителем оказался 40-летний местный житель, которого ранее уже лишали водительских прав за аналогичное правонарушение.По результатам медицинского освидетельствования было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.