Тамбовские росгвардейцы задержали пьяного водителя, который чуть не сбил людей на пешеходном переходе

Нетрезвый мужчина ле легковушке выехал на встречную полосу

На Тамбовщине сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии г. Рассказово задержали водителя, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Находясь на маршруте патрулирования в районе улицы 8 Марта, росгвардейцы обратили внимание на автомобиль «Лада», водитель которого грубо нарушал ПДД. На перекрестке улиц мужчина выехал на встрчеку и едва не сбил людей на пешеходном переходе, после чего попытался скрыться.

- Росгвардейцы незамедлительно приняли меры для остановки правонарушителя и блокировали транспортное средство. Для дальнейшего разбирательства водитель был передан сотрудникам ГИБДД, - сообщает управление Росгвардии.

Водителем оказался 40-летний местный житель, которого ранее уже лишали водительских прав за аналогичное правонарушение.По результатам медицинского освидетельствования было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.