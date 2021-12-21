Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-16°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 декабря 2021 9:42

В Уварово объявили конкурс «вишнёвых» нарядов на Новый год

Победителей выберут по числу лайков
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

«Мой «вишнёвый» Look на Новый год» - онлайн-конкурс стильных образов объявлен для молодых уваровцев в социальных сетях. Всем желающим предлагается покреативить и поделиться фото в «Истории» своих профилей. Поучаствовать предлагается всем желающим. Для этого всего лишь необходимо придумать новогодний «вишнёвый» образ: создать костюм, сделать макияж или причёску, маникюр, а возможно кто-то представит новогоднее украшение авторской работы. Обращаем внимание, что участвовать могут не только девушки. Юноши также могут дополнить свой новогодний Look в «вишнёвом» стиле необычными элементами, в том числе «тигровыми».

По условиям конкурса своё фото или видео в образе необходимо опубликовать в «Истории» любой из соцсетей с #УваровоСАмоеВишнёвоеМестоРоссии . Скриншот «Истории» разместить в группе «Фестиваль Дедов Морозов» в Фейсбуке также с таким же хэштэгом.

- Победители будут определены по наибольшему числу лайков к скриншотам, - сообщает пресс-служба администрации города Уварово. - Награждение с вручением призов состоится 28 декабря в Вишнёвом сквере. Время сообщат дополнительно.