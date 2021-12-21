В Котовске начали заливать городские катки

В Котовске сотрудники МБУ «Городское хозяйство» приступили к организации детского катка на городской площади. Из-за похолодания и снегопада в Котовске сложились вполне благоприятные условия, чтобы начать подготовку к массовому катанию на коньках.

Первыми в Котовске к созданию ледовой площадки приступили сотрудники МБУ «Городское хозяйства», которые каждую зиму заливают каток на городской площади. Сегодня уже выставили ограждение и подготовили место под лед.

- Кроме того, начались подготовительные работы для обустройства катка на городском стадионе, - сообщает пресс-служба мэрии города.