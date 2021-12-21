Коронавирус в Тамбове, последние новости на 21 декабря: за сутки заболели 203 человека

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 21 декабря, 59079 человек. 55447 заболевших выздоровели, 1615 тамбовчан умерли, 9 из них за последние сутки. 21 декабря зафиксировали 203 новых случая, это на 8 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 61 мужчина и 125 женщин в возрасте от 18 до 94 лет, а также 17 детей от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 747 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.