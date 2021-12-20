Жительница Тамбовщины украла из кассы магазина 7 тысяч рублей

На Тамбовщине 19 декабря рано утром в г. Рассказово из магазина по ул. Некрасова была совершена кража. Неизвестная зашла в торговый павильон, дождалась, когда продавец отвлечется, и похитила из открытой кассы 7 тысяч рублей, после чего скрылась.

В полицию по факту кражи обратился владелец магазина, 35-летний предприниматель. Прибывшая на место следственно-оперативная группа опросила персонал торговой точки и изъяла запись с камер видеонаблюдения.

После просмотра видеоматериала личность злоумышленницы была установлена. Ей оказалась 38-летняя женщина, которая периодически заходит за покупками в торговую точку. Преступницу нашли и задержали. Она созналась в содеянном и вернула полностью всю сумму.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.