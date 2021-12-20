Двое москвичей пробрались на дачу к тамбовчанину и украли 36 тысяч рублей

17 декабря на территории садового товарищества Тамбовского района произошла кража. Неизвестные взломали окно дачного домика, проникли внутрь и украли 36 тысяч рублей. Оперативникам удалось найти и опросить водителя такси, который подвозил двух мужчин с территории дачного поселка до одного из гипермаркетов в северной части города Тамбова. Вскоре их местонахождение установили, мужчин задержали и доставили в ОМВД России по Тамбовскому району. Подозреваемые – это жители Московской области 38 и 43 лет, недавно приехавшие из столичного региона для совершения преступлений.

По факту кражи в ОМВД России по Тамбовскому району возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Одного из подозреваемых отправили в СИЗО, второй находится под подпиской о невыезде. Похищенные 36 тысяч рублей у москвичей забрали и вернули владельцу.

- За совершение такого преступления мужчинам может грозить до шести лет лишения свободы, - сообщает УМВД России по Тамбовской области.