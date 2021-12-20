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Происшествия20 декабря 2021 12:00

Тамбовчанка с ножом набросилась на сожителя

Опомнившись, женщина сама вызвала скорую
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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13 декабря в селе Вольная вершина Уваровского района произошел конфликт между 66-летним мужчиной и его 63-летней сожительницей, которые в тот день вместе распивали спиртное. Во время ссоры женщина схватила со стола кухонный нож и несколько раз ударила им гражданского мужа. Осознав, что натворила, нападавшая сама позвонила в скорую. Медики отвезли мужчину в больницу, где ему оказали помощь, о случившемся сообщили в полицию.

- Полицейские опросили злоумышленницу и установили обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Кухонный нож с отпечатками пальцев подозреваемой изъят и отправлен на экспертизу.