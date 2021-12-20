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Общество20 декабря 2021 11:00

Тамбовских автомобилистов проверят на соблюдение правил перевозки детей

Рейды пройдут 21 декабря
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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21 декабря Госавтоинспекция Тамбовской области проведет мероприятия по контролю за соблюдением правил перевозки детей. Они пройдут 21 декабря одновременно во всех городах и районах области. В Тамбове оно продлится с 7 часов 30 минут до 11 часов утра в районе детских садов «Волшебная страна», «Ёлочка» и «Ягодка».

- Кроме автоинспекторов в мероприятии также примут участие представители управления по развитию и торговли Тамбовской области и Росстандарта, которые расскажут водителям о том, как правильно выбрать качественное автокресло и обеспечить безопасную перевозку ребёнка в салоне транспортного средства, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.