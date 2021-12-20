Тамбовчанам из-за ремонтных работ отключат свет на восьми улицах

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», во вторник, 21 декабря, в областном центре отключат электроэнергию на восьми улицах. На время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ света не будет с 8.30 до 16.00 по следующим адресам:

- ул. Б.Федорова, д. 1-7;

- ул. Ст.Разина, д. 9-21;

- ул. Советская, д. 103.

В связи с проведением профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции:

- с 9.00 до 10.30:

ул. Ленинградская, д. 3-12;

ул. Советская, д. 69/12;

пл. Кронштадтская, д. 6-9;

- с 10.30 до 12.00:

ул. Кронштадтская, д. 18;

ул. Советская, д. 63-67, 78;

- с 13.30 до 15.00 ул. Б.Васильева, д. 7А;

- с 15.00 до 16.30 ул. Московская, д. 23А.

Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит горожанам свои извинения за доставленные неудобства.