На Тамбовщине молодой саратовец пытался похитить со склада магазина 11 блоков сигарет

В Тамбовской области 19 декабря в дежурную часть отдела полиции поступила информация о покушении на грабеж из магазина, расположенного на улице Чкалова в Жердевке.

Сотрудники уголовного розыска установили, что в 14:40 продавец сетевого магазина заметила, что в помещении склада находится посторонний. Злоумышленник сложил в рюкзак продукцию, находившуюся на складе, и пытался скрыться.

Женщина стала звать на помощь. На крики пришел бывший сотрудник ОМВД России по Жердевскому району Алексей Поляков. Несмотря на активное сопротивление, мужчина удерживал злоумышленника до приезда полиции.

Прибывшие оперативники выявили, что молодой человек проник в складское помещение и пытался похитить оттуда 11 блоков сигарет различных марок на общую сумму около 10 тысяч рублей. Злоумышленником оказался 23-летний житель Саратовской обалсти.

- В результате опроса молодой человек признал вину. Ведется дальнейшее расследование в отношении задержанного «гастролера», который ранее был судим и в настоящее время находится под административным надзором, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Саратовцу грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей.