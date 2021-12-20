В Тамбовской области две машины вылетели с трассы

Водители теряли управление на зимней дороге Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

19 декабря в Тамбовской области произошли две аварии с потерявшими управление автомобилями. В 13 часов 50 минут на 52 километре автодороги «Тамбов-Пенза-Инжавино-Уварово» 32-летняя водитель автомобиля «Geely Atlas» не справилась с управлением и выехала с дороги в правый по ходу движения кювет. В результате аварии пострадали водитель и 34-летний пассажир машины. Их доставили в Уваровскую ЦРБ.

В 17 часов 50 минут на 72 километре автодороги «Тамбов-Шацк-Сосновка-Староюрьево-Первомайский», проходящей по территории Староюрьевского района, 36-летний водитель автомобиля «Ленд Ровер», также потерял управление машиной, съехал в кювет и опрокинулся.

- В результате ДТП травмы получили водитель автомобиля и его 56-летний пассажир, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Мужчин доставили в Староюрьевскую ЦРБ.