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Происшествия20 декабря 2021 8:40

В Тамбовской области две машины вылетели с трассы

В авариях пострадали четыре человека
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Водители теряли управление на зимней дороге

Водители теряли управление на зимней дороге

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

19 декабря в Тамбовской области произошли две аварии с потерявшими управление автомобилями. В 13 часов 50 минут на 52 километре автодороги «Тамбов-Пенза-Инжавино-Уварово» 32-летняя водитель автомобиля «Geely Atlas» не справилась с управлением и выехала с дороги в правый по ходу движения кювет. В результате аварии пострадали водитель и 34-летний пассажир машины. Их доставили в Уваровскую ЦРБ.

В 17 часов 50 минут на 72 километре автодороги «Тамбов-Шацк-Сосновка-Староюрьево-Первомайский», проходящей по территории Староюрьевского района, 36-летний водитель автомобиля «Ленд Ровер», также потерял управление машиной, съехал в кювет и опрокинулся.

- В результате ДТП травмы получили водитель автомобиля и его 56-летний пассажир, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Мужчин доставили в Староюрьевскую ЦРБ.