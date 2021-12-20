Тамбовчанин вместе с подельниками воровал чужое имущество

В поселке Строитель на улице Промышленной с неохраняемой территории организации 11 декабря неизвестные украли навесное тракторное оборудование, принадлежащее 53-летнему предпринимателю. Спустя несколько дней, 14 декабря, один из злоумышленников в микрорайоне Центральный у дома № 30 решил похитить имущество.

Воришка приметил «КАМАЗ» и похитил с него аккумуляторе 190 А/ч, принадлежащий 37-летнему мужчине. Похищенное имущество он сдал в пункт приема металлолома, расположенного в селе Покрово-Пригородное.

- Потерпевшие обратились в органы правопорядка, сотрудники полиции выезжали на полученные от граждан сигналы, места преступлений были тщательно обследованы на наличие следов злоумышленников. Было установлено, что воры передвигались на личном автотранспорте, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В ходе розыска полицейские вышли на след злоумышленника, который ранее уже был судим за схожие кражи. Им оказался 29-летний житель поселка Строитель, который на автомобиле Газель, взятой у знакомых, совершили первую кражу с двумя подельниками, а днями позже в одиночку похитил аккумулятор.

Полицейские опросили сотрудников пункта приема металла, которые опознали подозреваемых. Как было установлено, за аккумулятор вор получил 2 000 рублей. Общая сумма ущерба в настоящее время устанавливается. Все похищенные деньги задержанный с подельниками потратили на себя.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст.158 УК РФ «Кража».