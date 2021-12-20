В Тамбове при столкновении двух машин получила травмы 14-летняя девочка

Одна из машин протаранила другую Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала несовершеннолетняя, произошла 18 декабря в 17 часов 50 минут на улице Бастионной в районе дома 8«Ж»/2 города Тамбова. 67-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем «Kia Rio», под управлением 43-летней женщины.

- В результате ДТП травмы получила 14-летняя пассажирка автомобиля «Kia Rio», - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – Ребенка доставили в детскую областную клиническую больницу.