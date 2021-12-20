Коронавирус в Тамбове, последние новости на 20 декабря: за сутки заболели 211 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 20 декабря, 58876 человек. 55311 заболевших выздоровели, 1606 тамбовчан умерли, 8 из них за последние сутки. 20 декабря зафиксировали 211 новых случаев, это на 3 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 77 мужчин и 126 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, а также 8 детей от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 776 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.