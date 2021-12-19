Жителей Тамбовской области предупреждают о сильном снеге и ветре

По данным синоптиков, 19 декабря в Тамбовской области ожидается снег и усиление порывов ветра до 18 м/с. Чтобы избежать несчастных случаев, специалисты регионального ГУ МЧС просят соблюдать правила безопасности:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу;

- машину поставьте в гараж, при его отсутствии - паркуйтесь вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

- при езде на автомобиле снизьте скорость и увеличьте дистанцию от впереди идущих

В случае ЧП звоните в Единую службу спасения по телефону «112».