В Тамбовской области за сутки заразились коронавирусом 209 человек

209 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Тамбовской области за минувшие сутки. Как сообщил региональный оперштаб, среди зараженных 83 мужчины, 109 женщин, 17 детей (мальчики 3, 5, 5, 9, 10, 10, 12, 14, 14 лет, девочки 7, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17 лет). Возраст взрослых заболевших от 18 до 91 года. Общее количество подтвержденных случаев заболевания - 58665.

55 245 пациентов выздоровели: 26 397 выписали из стационара, 28848 сняли с амбулаторного наблюдения. На госпитализации - 770 человек. На домашнем карантине - 1702. Сняты с наблюдения на дому - 70587. Выписаны из больниц - 35351.

По состоянию к 19 декабря, первый этап вакцинации от коронавируса прошли 484 615 человек (73,4% от подлежащего населения). Обе прививки сделали 457 918 тамбовчан (94,5%). Самая высокая доля вакцинированных в Первомайском районе - 99,1% от подлежащего населения, самая низкая - в Мичуринске - 54,8%.