Коронавирус в Тамбове, последние новости на 18 декабря: за сутки заболели 210 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 18 декабря, 58456 человек. 55126 заболевших выздоровели, 1586 тамбовчан умерли, 9 из них за последние сутки. 18 декабря зафиксировали 207 новых случаев, это на 3 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 71 мужчина и 122 женщины в возрасте от 18 до 89 лет, а также 14 детей от 3 до 17 лет.

- На госпитализации находятся 754 человека, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.