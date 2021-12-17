Жителя Тамбовщины признали виновным в смерти гражданской супруги

В Тамбовской области суд вынес приговор 66-летнему жителю Знаменского района. Его признали виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей».

Установлено, что 29 мая текущего года, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал обвинять 51-летнюю гражданскую супругу в неверности. Сначала мужчина избил сожительницу, а затем несколько раз ударил ножом.

Женщине удалось выбежать из дома и позвать на помощь соседей. Спустя несколько дней она умерла в больнице. Причиной смерти потерпевшей стала тяжелая травма головы и множественные переломы ребер.

- Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.