Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
0°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 декабря 2021 14:00

Карантин по бешенству животных установили в селе Тамбовской области

Опасное заболевание выявили у лисы
Ксения АЛЕШИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Тамбовской области на территории села Воронцовка Знаменского района установили карантин по бешенству животных. Лисицу с признаками заболевания обнаружили в личном подворье. Теперь его территория объявлена эпизоотическим очагом в связи с установлением диагноза.

- В неблагополучном пункте запрещено проведение выставок собак и кошек, выгул собак, торговля домашними животными, а также вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта, - сообщает управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Специалисты напоминают, что предотвратить бешенство можно при помощи вакцинопрофилактики и соблюдении правил поведения при контакте с дикими и безнадзорными животными.