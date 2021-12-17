Карантин по бешенству животных установили в селе Тамбовской области

В Тамбовской области на территории села Воронцовка Знаменского района установили карантин по бешенству животных. Лисицу с признаками заболевания обнаружили в личном подворье. Теперь его территория объявлена эпизоотическим очагом в связи с установлением диагноза.

- В неблагополучном пункте запрещено проведение выставок собак и кошек, выгул собак, торговля домашними животными, а также вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта, - сообщает управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Специалисты напоминают, что предотвратить бешенство можно при помощи вакцинопрофилактики и соблюдении правил поведения при контакте с дикими и безнадзорными животными.