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Спорт17 декабря 2021 8:42

На тамбовский турнир по футболу пригласили Юрия Жиркова

Спортсмен примет участие в награждении победителей турнира
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Спортсмен пообщался с юными футболистами

Спортсмен пообщался с юными футболистами

С 12 по 17 декабря в футбольном манеже Тамбова проходит Открытый областной турнир по футболу среди юношей 2009 года рождения на призы Заслуженного мастера спорта Юрия Жиркова. Организаторы решили устроить подарок юным футболистам и пригласили в родной город самого именитого спортсмена. Накануне Юрий Жирков посетил футбольный манеж спортивно-тренировочного центра «Тамбов». Он пообщался со спортсменами, провел фотосессию и раздал автографы.

- Сегодня Юрий Жирков планирует посетить полуфинальные и финальные игры турнира и примет участие в награждении победителей и призеров турнира, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Фото Федерации футбола Тамбовской области