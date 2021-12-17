На тамбовский турнир по футболу пригласили Юрия Жиркова

Спортсмен пообщался с юными футболистами

С 12 по 17 декабря в футбольном манеже Тамбова проходит Открытый областной турнир по футболу среди юношей 2009 года рождения на призы Заслуженного мастера спорта Юрия Жиркова. Организаторы решили устроить подарок юным футболистам и пригласили в родной город самого именитого спортсмена. Накануне Юрий Жирков посетил футбольный манеж спортивно-тренировочного центра «Тамбов». Он пообщался со спортсменами, провел фотосессию и раздал автографы.

- Сегодня Юрий Жирков планирует посетить полуфинальные и финальные игры турнира и примет участие в награждении победителей и призеров турнира, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Фото Федерации футбола Тамбовской области